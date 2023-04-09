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Dünya
AA 09.04.2023 07:54

İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerin baskınına eşlik etti

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine bir yenisi eklendi. Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerin baskınına eşlik etti
[Fotograf: Reuters]

İsrail polisi, baskın süresince Yahudi yerleşimcileri korumaya alırken, Kıble Mescidi etrafında konuşlanmaya başladı, içeride bulunan Filistinlilerin dışarıya çıkmasına müsaade etmedi.

Polis, yoğun güvenlik önlemleri altında Yahudi yerleşimcileri Mescid-i Aksa'ya almaya başladı.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Sabah namazı için gelenleri engellediler

İsrail polisi, bugün erken saatlerde sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya gelmeye çalışan Filistinli gençlere müdahale ederek, girişlerine izin vermemişti. İçeri alınmayan Filistinliler, Mescid-i Aksa çevresinde sabah namazı kılmıştı.

İsrail polisinin iki gece üst üste Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, Batı Şeria'da da tansiyonu yükseltmişti.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Hamursuz Bayramı sırasında Aksa'ya baskın çağrıları

Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz (Pesah) Bayramı sırasında Aksa'ya yönelik baskın çağrılarını artırmıştı.

Hamursuz Bayramı döneminde baskın bekleyen Filistinliler ise ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu.

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Fanatik Yahudi 15 haham da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e mektup yazmıştı.

Mektupta, Netanyahu ve Ben-Gvir'den Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'da kurban kesmeleri için izin verilmesini isteyen hahamlar, kurban kesmeyi başaranlara 5 bin 500 dolar değerinde ödül verilmesini önermişti.

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