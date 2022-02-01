Ülkenin güneybatısındaki Lot-et-Garonne bölgesinde, geçen yıl kasım sonunda açılan "helal" market-kasap, 30 Ocak gecesi ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Bon-Encontre kentindeki marketi ateşe veren saldırganlar, binanın duvarlarına 2 gamalı haç çizdi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, marketin tamamen tahrip edildiğini ancak can kaybı olmadığını açıkladı.

Savcılık "din, ırk ve etnik köken" gibi değerlere yönelik saldırılar kapsamında olaya ilişkin soruşturma başlattı.

TV programları Müslümanları hedef gösteriyor

Avrupa'da İslam Düşmanlığı ile Mücadele Kolektifi'nden yapılan açıklamaya göre, bu kundaklama olayıyla bir Fransız televizyonunda yayımlanan "radikal İslamcılık" üzerine odaklanan Zone Interdite adlı program arasında bağlantı var.

Öyle ki, bu tür programlar Müslümanları sorun gibi gösteren medya mekanizmaları olarak biliniyor. "Devletin İslam düşmanlığından" güç alan bu tür programlarda teşhir edilmelerine rağmen, Müslümanlara ait bu yerlere polis koruması sağlanmıyor.

Cenaze evinin önüne domuz kafası ve derisi bırakıldı

Diğer yandan, ülkenin güneybatısındaki Toulouse kentinde, içinde Müslümanlara ait bir cenaze evi de bulunan dükkanların olduğu merkezin önündeki bir trafik levhasına iç organları çıkarılmış yabani domuz kafası ve derisi asıldı.

Müslümanlara ait cenaze evinin işletmecisi Djamel Sekkak, durumu polise şikayet etti.

Bölgeye 6 yıl önce yerleştiğini, 3'üncü kez İslam düşmanı saldırıların hedefi olduğunu ifade eden Sekkak, çocukları için endişelendiğini, Fransa'da Müslümanların durumunun giderek kötüleştiğini söyledi.

Bölgesel Müslüman Konseyi Sözcüsü Abdellatif Mellouki de yerel medyaya yaptığı açıklamada, Toulouse gibi çok kültürlü bir kentte Müslümanlara yönelik nefretin, reddetmenin yayılmasını istemediklerini belirtti.

Mellouki, azınlık gruplara ait olsa da Fransa'da bu tür eylemlerin giderek artmaya başladığını dile getirdi.