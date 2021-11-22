Avrupa Birliği'nin en fazla Müslüman nüfusuna sahip üyesi olan Fransa'da yaklaşık 6 milyon Müslüman yaşıyor.

Ancak ülkede son yıllarda İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.

Öyle ki Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırılar, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 53 artış gösterdi.

Siyasetçiler ve medya, İslam karşıtlığında etkili

Fransa'da yaşayan Müslümanların büyük çoğunluğu, İslam karşıtlığının, siyasetçilerin söylemlerinden ve medyanın taraflı yayınlarından kaynaklandığı görüşünde.

Fransa'da genç Müslümanlara baskı, okul sıralarında başlıyor. Müslüman öğrenciler okullardan öğretmenlerinden ayrımcılık gördüğünü belirtiyor.

Müslümanlar, hükümetin hazırladığı "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü"nden de rahatsız.

Ülkede yaşayan Müslümanlar, seçim yaklaştıkça İslam karşıtı ifadelerin, ve kendilerine yönelik baskıların artmasından endişeleniyor.

Haber: Kübra Yılmaz Pirgaip

Kamera: Faruk Ayaz

Kurgu: Yakup Emin Akgül