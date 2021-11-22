Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler, Minsk yönetiminin hazırladığı geçici merkezde kalıyor.

Gıda ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Ancak 2 bin göçmenin yaşam şartları her geçen gün zorlaşıyor. Sağlık sorunları artıyor.

Belaruslu yetkililer, şimdiye kadar çoğunluğu zatürre ve çeşitli solunum yolu hastalıkları nedeniyle 100 göçmenin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Avrupa salgında beşinci dalga alarmında. Pek çok ülkede vakalar artarken, Avusturya yeniden tam kapanmaya gitti. 20 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı ülkedeki son durumu @trthaber muhabiri İlhan Atasoy aktardı.https://t.co/QayPHRDZWP pic.twitter.com/CROgwvS8DL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 22, 2021

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, göçmenlerin durumu ile ilgili Avrupa Birliği'nden cevap beklediklerini; ancak Birliğin kendileri ile bu konuda temas kurmadığını söyledi. "Almanya'dan göçmenleri almasını talep etmeliyiz" dedi.

Lukaşenko, Polonya ile savaşa yol açabilecek bir çatışma istemediğini de belirtti.

Polonya ise göçmenlerin araç olarak kullanıldığı görüşünde. Litvanya, Estonya ve Letonya'ya giderek göçmen krizini görüşen Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, hem Belarus hem de Rusya'yı suçladı.

Morawiecki, farklı bir bölgeden göç dalgası ile krizin devam edebileceği uyarısında bulundu.

"Büyük ihtimalle, Afganistan'daki durumu, göç krizinde kullanma girişimi olacak." dedi.