Fransa'da Macron'un başarısızlıkları gündemde
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göreve geldiği 2017'den bu yana birçok konuda üst üste başarısızlığa uğradı. Ekonomik darboğaza giren, salgınla birlikte sağlık sistemi çöken Fransa'da, sarı yelekliler ve sağlıkçılar sokakta, Macron ise hedefte.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başarısızlıklarıyla da eleştirilerin hedefinde.
Uzmanlar, Macron'un hezimetini önlemek için seçim yatırımına yönelik söylemlerde bulunduğunu belirtiyor.
2017 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Macron, ülkesindeki ilk yenilgisini 2019 yılındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldı. Partisinden gelen istifalarla sarsılan Macron, 2020 yerel seçimlerinde de hezimete uğradı.
Ekonomik krizin sarstığı Fransa'da, otomobillerde bulundurulması zorunlu hale getirilen "sarı yelek" sembol oldu. 2018 yılından bu yana binlerce kişi sokaklarda protesto gösterileri düzenliyor.
Koronavirüs salgınının ağır darbe vurduğu ülkede sağlık sistemi de çöktü.
"Sömürgeci dönemi hayata geçirmeye çalışıyor"
Emmanuel Macron, dış politikasıyla da eleştirilerin hedefinde. Macron'un, Fransa'nın sömürgeci dönemini yeniden hayata geçirmeye çalıştığı ifade ediliyor.
Libya'da meşru hükümete karşı darbeci Hafter'i destekleyen Macron'un, militanlara silah yardımı yaptığı ortaya çıktı.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı tutumu ve Hafter'in peş peşe aldığı yenilgiler, Fransa Cumhurbaşkanı'nı zora soktu.
Macron, nüfuzunu artırmak için gittiği Fransa'nın eski sömürgesi Lübnan'da ise protestolarla karşılandı.
Yeni Napolyon olma hayali kurduğu öne sürülen Macron'un, hezimete uğradığı birçok kesim tarafından dile getiriliyor.
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