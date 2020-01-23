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Fransa'da Macron'a destek her geçen gün düşüyorHaber Giriş:
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 62'nci haftasına ulaştı. Macron'a destek ise her geçen gün düşüyor. Fransa'da yapılan kamuoyu yoklamasına göre, Macron'un 2022'de aday olması halinde seçilmeyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 69'a ulaştı.
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 62'nci haftasında...
Protestolar, 17 Kasım 2018'de akaryakıt zammı ve kötü ekonomik koşullar nedeniyle başladı, emeklilik reformuyla Macron yönetimine karşı eylemlere dönüştü.
Fransa'da son 34 yılın en uzun süren protestoları, Macron'a olanı güveni de sarstı.
Son kamuoyu yoklamasına göre, Macron'un izlediği politikalarından memnun olmayanların oranı yüzde 62'ye ulaştı.
2022'de Aday olması halinde Macron'un seçilmeyeceği yönünde görüş bildirenlerin
oranı ise yüzde 69.
Mayıs 2017'de yapılan seçimlerde yüzde 66 oy oranıyla cumhurbaşkanı seçilen Macron, 2022'de aday olup olmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: fransa Macron anket destek sarı yelekliler emeklilik reformuSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 09:03