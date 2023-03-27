Çin ve Batı arasındaki ticari rekabetle başlayan casusluk iddiaları devam ediyor.

Güvenlik gerekçesiyle Çin merkezli internet platformları bir bir yasaklanıyor.

ABD ve Avrupa ülkeleri siber casusluk endişesiyle Çin merkezli video paylaşım platformu Tiktok'u yasakladı.

Fransa ise bu yasağı bir adım öteye taşıdı.

Memurların sadece Tiktok'u değil, bütün sosyal medya, film ve video paylaşım siteleri ile oyun sitelerini iş telefonlarına yüklemesi yasaklandı.

Yasak listesinde Netflix gibi film siteleri, Instagram gibi sosyal medya siteleri ve Candy Crash gibi oyun siteleri de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Emanuel Macron da yasak kapsamında iş telefonuna bu siteleri yükleyemeyecek.

Yetkililer, iş gereği bazı kurumlara sınırlı istisnalar sağlanabileceğini duyurdu.

