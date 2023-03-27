Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Bin Selman'ı telefonla aradı.

Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, güvenlik ve istikrarın artırılmasına yönelik çabalar ile ortak işbirliği yönleri değerlendirildi.