Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Prens Salman ile Macron, ikili ilişkileri görüştü
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Bin Selman'ı telefonla aradı.
Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, güvenlik ve istikrarın artırılmasına yönelik çabalar ile ortak işbirliği yönleri değerlendirildi.
Etiketler: Fransa Suudi Arabistan Emmanuel Macron
Son Haberler
- 12:10
- 12:08
- 12:06
- 12:17
- 11:56
Sıradaki Haber
Paris'te emeklilik reformuna tepki: Louvre Müzesi'nin girişleri kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz