Fransa'da liselilerin eylemleri devam ediyor

Başkent Paris'in banliyösü Creteil'de Saint-Exupery Lisesinin öğretmenleri 17 Eylül'de okuldaki imkan ve personel eksikliğine tepki olarak greve giderken, öğrenciler de destek verdi.

Lise eylemleri ilk günlerinde Paris'in diğer banliyölerine, 28 Eylül'den itibaren de ülke geneline yayıldı.

Lise öğrencileri, yıllardır okullarda süren öğretmen açığı, yetersiz koşullar ve yatırım eksikliğinin son bulması talebiyle eylemlerini günlerdir sürdürüyor.

Öğrenciler liselerin girişlerini kapatırken, bazı okulların önünde çöp kovaları ateşe verildi, bazı kentlerde yol ortasında barikatlar kuruldu.

Polisin eylem noktalarında öğrencilere karşı biber gazı ile plastik mermi kullanması ve fiziki müdahalede bulunması muhalefetin tepkisine neden olurken, geçen hafta üniversite öğrencileri de liselilere destek amacıyla eylemlere katılmaya başladı.

Lise eylemleri kapsamında şu ana kadar 170 öğrenci, 65 eğitim personeli ve 600'den fazla kolluk kuvveti yaralanırken, 5 binden fazla kişi hakkında işlem yapıldı.

Polisin öğrencilere müdahalelerine yönelik en az 4 soruşturma başlatıldı.

Eylemler kapsamında yüzlerinden ciddi şekilde yaralanan öğrenciler bulunurken, Tours kentinde 16 yaşındaki Mael 30 Eylül'de yaralandıktan sonra sağ gözünün görme yetisini kaybetti.

Öğrenci sendikalarının eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 6 Ekim'de ülke genelinde "büyük gösteriler" düzenleme çağrısına çok sayıda işçi sendikası da destek verdi.

Ne kadar süreceği öngörülemeyen lise eylemlerinin "sarı yeleklilere benzer yeni hareket" olup olmadığı da tartışılıyor.

Paris'te lise öğrencileri, taleplerini anlattı.

"Hükümetin eğitime daha fazla bütçe ayırmasını istiyoruz"

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Arthur, sınıflarda çok fazla kişi olduğunu belirtti.

Arthur, "Aşırı kalabalık sınıflardan bıktık. Sınıflarda 38 öğrenci var, daha az olmalı" diyerek, daha fazla öğretmen de istediklerini kaydetti.

Öğrencilerin ders programlarındaki yoğunluğun azaltılmasını istediklerini dile getiren Arthur, liselerde seçmeli uzmanlık derslerine dayalı sisteme son verilmesi beklentisini söyledi.

Arthur, ayrıca Saint-Denis kentindeki Paul Eluard Lisesi gibi zor durumdaki okullarla dayanışma amacıyla da eylem yaptıklarına işaret ederek, "Hükümetten, örneğin polis veya askerlerin bütçesini azaltıp, eğitime daha fazla bütçe ayırmasını istiyoruz." dedi.

Siyah kıyafetli ve maskeli kişilerin oluşturduğu "kırıcılar" olarak adlandırılan grup lise eylemlerine geldiği için polisin de müdahale etmesi gerektiğini belirten Arthur, "Bizlere (biber) gazı sıkmaya gelen değil, nazik polisler istiyoruz." dedi.

"Daha fazla imkan istiyoruz"

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Abel, etrafı kırıp döken "kırıcılarla" bir alakası olmadığını dile getirdi.

Abel, hükümetin eylemlerde meydana gelen hasarların maliyetini öğrencilerin ailelerine ödetmek istemesi hakkında şunları kaydetti:

"Bizim (kırıcılarla) bir alakamız olmadığını söylemek istiyorum. Ben sabah 06.00'dan bu yana buradayım, hiçbir şey kırmadık. Yalnızca çöp kovaları getirerek birbirine bağladık. Bazen, kırıcılardan 30-40 kişi ve her şeyi yıktı, çöpleri ateşe verdi ve yanan çöp kovalarını liseye doğru fırlattı."

Liselilerin gerçek talepleri olduğunu söyleyen Abel, öğrenciler üzerinde stres oluşturan, lisans başvurularının yapıldığı "Parcoursup" platformunun kaldırılmasını istediklerini belirtti.

Abel, banliyölerdekiler dahil devlet liselilerinin "felaket" bir durumda olduğuna ve okullardaki öğretmen eksikliğine dikkati çekerek, "Dolayısıyla daha fazla imkan istiyoruz." dedi.

"Öğrencilerin talepleri tamamen meşru"

Lise öğrencisi 16 yaşındaki Layla, yıllardır öğretmenlerin öğrencilerle aynı talepleri olduğunu ifade etti.

Layla, "Bizi dinlemeleri için maddi ve fiziki hasarların oluşması gerekti." diyerek, eylemlerde tamamen harap durumdaki okullara sahip olan banliyö öğrencilerine de destek verildiğini belirtti.

"Öğrencilerin talepleri tamamen meşru." diyen Layla, eğitim personelinin maaşlarının yetersiz olduğunu vurguladı.

Layla, artık müze, kitabevi dahil kültürel geziler yapılmamasından rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, sınıf koşulları hakkında şunları kaydetti:

"Aşırı sıcak hava dalgası sırasında sıcaklıklar 40 dereceyi geçti, artık ders yapamaz hale geldik ve dersler askıya alındı. Sınav zamanlarında kışın ısıtma sistemi aralık ayının ortasına veya sonuna kadar açılmıyor. Dolayısıyla dersleri soğukta işliyoruz."