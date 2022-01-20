Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimine aylar kala, aşırı sağcı aday Eric Zemmour söylemleriyle tepki çekmeye devam ediyor.

Fransa-İngiltere sınırındaki göçmenlerin uğrak noktası Calais kentini ziyaret eden Zemmour, protestoyla karşılaştı.

Irkçı siyasetçinin yemek yediği Marck kasabasında pankart açan bir grup, Zemmour aleyhinde sloganlar attı. Göstericiler, Zemmour'un seçim kampanyasında dile getirdiği yabancı düşmanı ve ırkçı söylemleri protesto etti.

"Avrupa Birliği serbest ticaret müzakerelerini engelleyeceğim"

Sık sık Müslümanlara ve göçmenlere yönelik ifadeleriyle tepki çeken Eric Zemmour, bu kez Avrupa Birliği'ni hedef aldı.



Calais kentinde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği serbest ticaret müzakerelerini engelleyeceğini ve bloğun doğuya doğru daha fazla genişlemesini önleyeceğini söyledi.



Fransa'nın AB ile ilişkisini de eleştiren Zemmour, "Fransa'nın Avrupa ile sınırlarının kontrolünü geri alacağını" söyleyerek tepki topladı.

