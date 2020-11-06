Haber Giriş: Kaynak: AA
Fransa'da günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da son 24 saatte 60 bin 486 kişide daha yeni tip koronavirüs (COVID-19) görülmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 398 kişi hayatını kaybetti.
Son 3 günde ise yaşlı bakımevlerinde 430 kişi yaşamını yitirdi.
Ülkede toplam can kaybı 39 bin 865'e ulaştı.
Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 60 bin 486 artışla 1 milyon 661 bin 853'e çıktı. Bu rakam, "salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.
Hastanelerde 4 bin 331'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 979 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 2 bin 51 artışla 126 bin 329'a çıktı.
COVID-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Etiketler: Fransa KoronavirüsSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 22:56
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