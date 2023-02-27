CSA Enstitüsünün 29 Eylül - 15 Kasım'ı kapsayan araştırmasına göre, devlet yardımı, "en fazla başvurulan alanlar" arasında gıda, su ve enerji faturası yardımını geçerek konut yardımının ardından ikinci sıraya yükseldi.

Ankete katılan 1223 kişinin 3’te 2’si gıda yardımını “hayati” olarak değerlendirdiklerini belirtirken bu destekten yararlananların 3’te 1’inden fazlasının yardımı son 6 ay içinde almaya başladıkları belirlendi.

Haftada bir veya iki defa yardım alanların oranı 2020’ye göre 6 puan artarak yüzde 60’a ulaştı.

Yardım alanların yüzde 80’inden fazlası çalışmadığını belirtirken 2022 sonunda 2,4 milyon kişinin gıda yardımı aldığı, bunun 10 yıl öncesinin 3 katı olduğu kaydedildi.