Fransız basınında yer alan habere göre, Paris’te bir eczacı sağlık çalışanlarına ücretsiz verilen binlerce PCR ve 3 milyondan fazla antijen COVID-19 test kitinin sahte sipariş fişleriyle bildirimde bulundu.

Paris’teki çok sayıda eczanesi üzerinden, birçok doktorun kimliklerini kullanarak sipariş fişlerini hazırlayan eczacı, Temel Sağlık Sigortası Fonundan (CPAM) 18 milyon avro geri ödeme talep etti.

CPAM görevlilerinin, sipariş fişlerinde tutarsızlık tespit etmesiyle başlatılan soruşturmada, adli polis fişlerin hayali olduğunu belirledi.

Polisin, 17 Aralık’ta eczacıyı üzerinde 800 bin euro nakitle tutukladığı, soruşturmanın ilk aşamalarında olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Paris’te bir başka eczacının da 4 milyon euroluk benzer bir dolandırıcılıktan soruşturulduğu öğrenildi.