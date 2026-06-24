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Dünya
AA 24.06.2026 13:23

Fransa'da Ebola vakası görüldü

Fransa'da Ebola vakası görüldüğü bildirildi.

Fransa'da Ebola vakası görüldü

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiği belirtildi.

Fransız topraklarında bu dönemde ilk kez Ebola virüsü görüldüğü kaydedilen açıklamada, Başbakan Sebastien Lecornu’nun durumu yakından takip ettiği aktarıldı.

Ebola salgını

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta, yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

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