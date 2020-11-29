Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 22:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa’da Danıştay, toplu ibadet kısıtlamasının değiştirilmesini istedi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa’da Danıştay, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle toplu ibadetlerde en fazla 30 kişinin katılması tedbirinin yeniden değerlendirilmesini ve değiştirilmesini talep etti.
Ülkedeki Katolik Derneklerinin başvurusunu değerlendiren Danıştay, hükümetin söz konusu kararı gözden geçirmesi için 3 günlük süre tanıdı.
Danıştay’dan yapılan açıklamada, toplu dini ibadetlerin 30 kişiyle sınırlanmasının insanların haftalık ayin ve toplu ibadetlere katılmasını engelleyeceğine değinildi.
Fransa Psikoposlar Kongresi (CEF), Danıştay’ın kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılması durumunda cuma namazlarına yönelik yasak da kalkacak.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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