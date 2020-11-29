Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 22:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin kentinde füze saldırısı düzenlenen petrol rafirenirisinin yakıt depolarından birinde yangın çıktığı açıklandı.
Salahaddin Polisi'nden Üsteğmen Necm el-Ubeydi, Es-Sıniyye bölgesindeki petrol rafinerisinin füzeyle hedef alındığını söyledi.
Saldırı nedeniyle rafinerideki bir yakıt deposunda yangın çıktığını kaydeden Ubeydi, olayda can kaybı yaşanmadığını dile getirdi.
Sivil savunma ekiplerinin yangını söndürmeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı.
Irak makamlarından olayla ilgili açıklama yapılmazken, saldırının sorumluluğunu üstlenen de olmadı.
Günlük 20 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip olan petrol rafinerisi 2014'te de terör örgütü DEAŞ'ın saldırısına maruz kalmıştı.
Etiketler: Irak
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