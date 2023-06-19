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Dünya
AA 19.06.2023 22:59

Fransa'da cami ve AP binasına terör saldırısı planlayan 4 aşırı sağcı hakim karşısında

Fransa'da 2017 ve 2018'de özellikle camileri ve Avrupa Parlamentosu (AP) binasını hedef alan terör saldırılarını planlamakla suçlanan 4 aşırı sağcının yargılanmasına başlandı.

Fransa'da cami ve AP binasına terör saldırısı planlayan 4 aşırı sağcı hakim karşısında

İnternet üzerinden "Operation WaffenKraft" isimli bir neo-Nazi yazışma grubuna üye olan ve yaşları 22 ila 28 arasında değişen 4 sanık, Paris'te hakim karşısına çıktı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, daha önce gönüllü olarak orduda görev alan Alexandre Gilet isimli şahsın, grubun lideri olduğu ve Yeni Zelanda'da 2019'da Christchurch'deki iki camiye saldırarak 51 kişinin ölümüne neden olan Brenton Tarrant'ın dilinin kullanıldığı bir "manifesto" hazırladığı kaydedildi.

İddianamede, söz konusu 4 aşırı sağcının özellikle göçmenlerin yaşadığı mahalleleri hedef aldığı, Paris'teki Hz. Ömer Cami, Creil'deki bir cami, Avrupa Parlamentosu binası ve Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nin eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon'un bulunduğu bir toplantıya saldırı planladığı belirtildi.

Nazi selamı verdikleri fotoğraflar bulundu

Fransız basınına göre, yetkililerin, patlayıcı yapmak için ekipman sipariş ettiğini ortaya çıkarması üzerine gözaltına alınan Gilet'in evinde, birçok ağır silah, tabanca ve cephane bulundu.

Ayrıca bu kişilerin dijital cihazlarında, ormanda eğitim yaptıkları anlarda çekilen video ve fotoğraflar ile Nazi selamı verdiği fotoğraflar da ele geçilirdi.

Yargılama 30 Haziran'a kadar sürecek.

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Fransa Terör Saldırısı
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