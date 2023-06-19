Biden, ABD'de köleliğe son verilme günü olarak bilinen 19 Haziran'ı kutladı

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Biden, "19 Haziran geçmişi silmek değil, onu hatırlamakla ilgili. Kitapları okumakla ilgili, onları yasaklamakla değil. Büyük ulusların yaptığı budur ve biz büyük bir ulusuz" ifadelerine yer verdi.

Biden, 2021'de ulusal tatil ilan edilen 19 Haziran'ın Amerika'nın özüne yeni bir soluk getirmek ve herkesin bu hususta kaydedilen ilerlemeyi hissetmesini sağlamakla ilgili olduğunu belirtti.

"19 Haziran bir yandan köleliğin uzun ve zor gecesine, ancak diğer yandan da gelecek olan o daha parlak sabahın vaadine işaret ediyor" ifadesini kullanan Biden, vatandaşların 19 Haziran gününü kutladı.

Biden, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda ise 19 Haziran'ın federal tatil yapılmasının yalnızca "sembolik bir jest" olmadığını, "kölelik gibi büyük bir hatanın dile getirilmesi" anlamına geldiğini ifade etti. Biden, 19 Haziran'ın gerçek anlamını ifa etmek için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da şu ifadelere yer verildi:

"Köleleştirilmiş Siyah Amerikalıların özgürlüklerine kavuşması, ulusumuzun eşitlik vaadini yerine getirme çalışmalarının sonu değildi. Bu sadece bir başlangıçtı. Bu 19 Haziran'da siyah toplulukların ve atalarının katkılarını, kudretini ve dayanıklılıklarını saygıyla anıyoruz."

19 Haziran nedir?

ABD'de köleliğe son verilme günü olan 19 Haziran federal tatil olarak kutlanıyor.

Özgürlük Günü veya Kurtuluş Günü olarak da bilinen bugünün tarihi 19 Haziran 1865'e dayanıyor.

Bu tarih, ABD'de kuzey ile güney eyaletleri arasında yaşanan iç savaşın "Kuzey ordusu" veya "Federal ordu" olarak bilinen "Birlik Ordusu" tarafından kazanılmasının ardından Tümgeneral Gordon Granger'in, Teksas'ın Galveston kentinde köleleştirilmiş Afrikalı Amerikalıların özgür olduğunu ilan eden emrine işaret ediyor.

Dönemin ABD Başkanı Abraham Lincoln'un 1 Ocak 1863'te köleliğin kaldırıldığını ilan etmesine rağmen, federal hükümeti tanımayan "Konfederasyon Ordusu" ile devam eden iç savaş nedeniyle güney eyaletlerinde kölelik devam ediyordu.

Floyd'un ölümü 19 Haziran'ın federal tatil olması talebini tetikledi

ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de polis şiddeti sonucu ölmesiyle başlayan ve haftalar süren protestolar sırasında ivme kazanan "Siyahi Hayatlar Değerlidir" akımı ile 19 Haziran'ın federal tatil ilan edilmesi fikri kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı.

Biden'ın 2021'de 19 Haziran'ın federal tatil olmasını onaylamasıyla bugün, ABD'nin en ünlü insan hakları savunucusu onuruna 1983'te onaylanan Martin Luther King Jr. Günü'nden bu yana listeye eklenen son federal tatil oldu.