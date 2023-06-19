İngiltere'nin Rusya'ya yaptırımları Kiev'in zararı karşılanana kadar sürecek

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Londra'da çarşamba düzenlenecek Uluslararası Ukrayna İyileştirme Konferansı öncesi Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin yeni kararların alındığı belirtildi.

Bu kapsamda yaptırıma tabi kişi ve kurumlara İngiltere'deki mal varlıklarını kamuya açıklama zorunluluğunun getirildiği anlatılan açıklamada, buna yaptırımlara tabi İngilizlerin de dahil edildiği bildirildi.

Açıklamada Rusya Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ve Ulusal Varlık Fonu adına İngiltere'de varlık bulunduranlara bunları kamuya açıklama zorunluluğu getirilmesi üzerine ülkede yasa çalışmalarının yapıldığı da hatırlatıldı.

Bakanlığın açıklamasında yeni kararlarla Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından uygulanmaya başlanan yaptırımların, Ukrayna'nın zararı karşılanana kadar yürürlükte kalacağı bilgisi de yer aldı.

Üç bakan, yeni kararları değerlendirdi

Açıklamada Dışişleri Bakanı James Cleverly, Maliye Bakanı Jeremy Hunt ve İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın konuya ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

Cleverly, savaş devam ettikçe korkunç etkilerinin görüldüğünü belirterek, "Ukrayna'nın yeniden inşası için ihtiyaçlar çok büyük ve öyle olmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni kararlarla İngiltere'nin uyguladığı yaptırımları güçlendirdiklerini kaydeden Cleverly, "Rusya'nın pervasızca saldırdığı ülkeyi onarmak için ödeme yapmasını sağlamak üzere yaptırımları kullanmaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz. Rusya'nın saldırılarından kurtarmak ve müreffeh bir ulus için zemin hazırlamak üzere ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında yer alacağız" ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Hunt da Rusya'nın savaşın finansal sorumluluğunu alması gerektiğini belirterek, "İngiltere, Rusya'nın parasının Ukraynalılara ulaşması için yeni yolları açmaya muktedir ve hazır olduğunu gösterdi" görüşünü paylaştı.

İçişleri Bakanı Braverman da şunları kaydetti:

"Ukrayna, bizim İngiltere'de tadını çıkardığımız özgürlüğü kazanmak için savaşıyor ve biz onları belirsiz bir gelecekle karşı karşıya bırakamayız. Ukraynalılara yeniden inşa sürecinde yardım edeceğimizi ve yaptırımlarımızı sertleştireceğimizi söylemiştik. Yeni kararlarımız yaptırıma tabi tutulanlara İngiltere'deki mallarını açıklama zorunluluğu getirerek bir şeffaflık ortamı oluşturuyor, mallarını gizleme alanını daraltıyoruz. Yaptıklarımız, verdiğimiz sözleri tuttuğumuzun açık bir göstergesidir."

Ukrayna'yı desteklediği halde yaptırım uygulananlara mallarını bağışlama teklifi

Yeni kararlarla mal varlıkları dondurulan kişi veya kurumlara bunları Ukrayna'nın yeniden inşası için bağışlama yolunun açıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna'yı desteklediğini açıkladığı halde mal varlıkları dondurulan Ruslar için doğru şeyi yapma yolu açıldı. Yeni yolla dondurulmuş mallarını Ukrayna'nın yeniden inşası için bağışlayabilirler. Bu, yaptırım uygulanan kişilerin açıkça Ukrayna'nın yeniden inşasını desteklemek amacıyla oluşturulan fona başvurabilecekleri gönüllü bir süreç olacak. Fon transferine teşvik için herhangi bir zorlama, bağışta bulunma karşılığında yaptırımlarda herhangi bir hafifletme teklif edilmeyecek. Bağışları dağıtacak fonun işleyişiyle ilgili bilgi gelecek günlerde açıklanacak."

İngiltere'deki varlıkların kamuya açıklanması zorunluluğuna uymayanların çeşitli cezai uygulamalara maruz kalacağı belirtilen açıklamada bu kapsamda varlıklarına el konulabileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, Rusya Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ve Ulusal Varlık Fonunun mal varlıklarının açıklanmasıyla bunların değeri ve doğasına ilişkin kapsamlı bilgi sahibi olunacağı kaydedildi.