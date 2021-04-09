Nantes'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından gece yerel saatle 02.00 sularında gerçekleştirilen kundaklama eylemi camide hasara yol açtı.

Polisten yapılan açıklamaya göre yangın, caminin kapısının önünde kartonlarla dolu konteynerlerin ateşe verilmesiyle çıktı. Bunun sonucunda kapı yıkıldı, caminin duvarlarında hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Fransa İslam Konseyi: Kabul edilemez

Loire-Atlantique Valiliği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, camideki yangına hızlı şekilde müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine teşekkür ettiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek, "Loire-Atlantique'deki Müslümanlara tam desteğimi belirtiyorum" dedi.

Fransa İslam Konseyinin (CFCM) Twitter hesabından yapılan paylaşımda da kundaklama eylemi kınandı. Açıklamada, eylemin "nefret içerdiği" ve "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.