Rusya’nın önde gelen şirketlerinden Promobot, 2015'ten bu yana robot üretiyor. 2019'da beri müzeler, alışveriş merkezleri ve devlet kurumları gibi insanlara hizmet veren kuruluşlara yönelik android robotlar yapmaya başladı.

Basit işleri yerine getiren robotların bazı iş alanlarında insanların yerini alabileceği düşünülüyor.

Robotların görüntüsünün insandan farksız olması için çalışılıyor

Şirketin hedefi, yazılım programları yüklenen robotların, insanların yapabildiği pek çok görevi yerine getirebilmesini sağlamak.

Rus bilim insanları, robotların görüntüsüyle de insandan farksız olabilmesi için ellerinden geleni yapıyor.

Mimik hareketlerinden, insan derisi görünümüne kadar her ayrıntının üzerinde günlerce çalışılıyorlar.

Basit ve rutin işleri yapabiliyorlar

Robotlar şimdilik basit ve rutin görevleri yerine getiriyor.

Karmaşık görevler için uygun olmamaları, çalışma hayatında insanların yerini alabilmeleri için uzun zamana ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Şirket 10 robot satışı yaptı

Promobot, dünya genelinde 10 robot satışı yaptığını duyurdu. Şirkete göre, robotların insanlar gibi tatil, yemek arası gibi ihtiyaçlarının olmaması işverenler için tercih sebebi olabilir.