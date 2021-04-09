Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de can kaybı 560 bini geçti
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1009 arttı.
ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı, bir günde 79 bin 744 artarak 31 milyon 3 bin 585'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1009 artarak 560 bin 117'ye yükseldi.
California 3 milyon 690 binden fazla vaka ve 60 bin 129 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 819 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 104 binden fazla vakayla Florida izliyor.
112 milyondan fazla kişiye ilk doz aşı yapıldı
ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 112 milyondan fazla kişiye ilk doz, 66 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.
Etiketler: ABD Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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