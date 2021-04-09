Gürcü sanatçı Gia Gaçeçiladze'nin öncülüğünde erken seçim talebiyle toplanan göstericiler, aylardır ülke genelinde çeşitli noktalarda protestolar düzenliyor ve muhalefet partilerinin ülkeyi din, vatan ve dil gibi milli değerlerinden vazgeçirmeye çalıştığını savunuyor.

Gösterinin başlangıcında konuşan Gaçeçiladze, muhalefet güçlerini aynı zamanda Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patriği 2. İlia’ya karşı kışkırtıcı faaliyetleri sürdürmekle suçlayarak, bugünden itibaren bu durumları önlemek için aktif faaliyet başlattıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Gürcistan Sonsuzluk Günü"

Konuşmalar sonrasında binlerce gösterici, Avrupa Meydanı’ndan Patrikhane’ye kadar yürüdü.

Patrikhane önüne gelen göstericiler, Patrik 2. İlia'yı destekleyici sloganlar attı.

Göstericiler ardından Ana Dil Parkı'na geçerek, burada Gaçeçiladze'nin liderliğinde "Gürcistan Sonsuzluk Günü" hareketini resmi olarak kurduklarını ilan edecek.

[Fotoğraf: AA]

Gürcistan'daki siyasi gerginlik

Gürcistan'da iktidar ile muhalefet arasında 31 Ekim 2020'deki genel seçimlerden beri süren ve 23 Şubat'ta ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın gözaltına alınmasıyla artan siyasi kriz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in de Tiflis'te her iki tarafı diyalog için bir araya getirmesine rağmen bugüne kadar çözülmedi.

Genel seçimlerde seçim barajını aşan muhalefet partilerinin çoğu seçim sonuçlarını kabul etmiyor ve parlamentoya girmiyor. Hükümetin çağrısına rağmen muhalefet, sokak protestolarını devam ettirerek, erken seçim talep ediyor.

Hükümet, "yeni seçim yapılmasına ihtiyaç olmadığı"nı söylüyor

Melia'nın çok sayıda polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınması ise ülkede yeni protestolara ve Tiflis'te parlamento binasının karşısında çadırların kurulmasına neden olmuştu.

Hükümet ile müzakere masasına oturan muhalefet partileri, Melia'nın serbest bırakılmasını da talep ediyor.

Hükümet yetkilileri ise seçimlerin gayet şeffaf ve demokratik yollarla yapıldığını, yeni seçimlerin yapılmasına ihtiyaç olmadığını belirterek, muhalefeti parlamentoya girmeye davet ediyor.