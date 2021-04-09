Çin Küresel Televizyon Ağının haberine göre, platformu işleten Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi, Hong Kong borsasına yaptığı yazılı açıklamada, pazartesi çıkan yangının ardından platformda çalışan 102 kişiden 99'unun tahliye edildiğini, 3 kişinin ise kaybolduğunu belirtti.

Açıklamada, yangının ardından gemiler, helikopterler ve dronelerle kayıp kişileri arama çalışmaları yürütüldüğü, olası petrol sızıntısını kontrol etmek üzere platformun etrafının şişme plastikle çevrildiği kaydedildi.

Yangın nedeniyle 600 bin varil kaybolacak

Yangının ertesi gün söndürüldüğü, petrol sızıntısı veya çevresel zararla karşılaşılmadığı ifade edilen açıklamada, yangın nedeniyle şirketin yıllık üretiminin 1000'de birine karşılık gelen 600 bin varilin kaybolacağı belirtildi.

CNOOC, Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ve Çin Petrokimya Şirketinden (SINOPEC) sonra ülkenin en büyük üçüncü petrol şirketi konumunda bulunuyor.

