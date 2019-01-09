Nancy-Ochey askeri üssünden havalanan savaş uçağı öğle saatlerine doğru Jura bölgesinde radardan kayboldu.

Uçakta 2 mürettebatın bulunduğu açıklandı. Ancak bölgede henüz kaza izine rastlamayan yetkililer, sinyalin kesilmesine teknik bir arızanın da yol açmış olabileceğini belirtti.

Gazete L'est Republican, son günlerde bölgenin şiddetli kar yağışı aldığını ve bunun arama işlemini zorlaştırabileceğini yazdı.

Uçuş sırasında silahlı olmadığı açıklanan uçak için bölgede arama kurtarma operasyonu sürüyor.

Kaynak: TRT Haber, BBC