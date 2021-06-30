Fransa'da Müslümanları hedef alan ayrılıkçı yasa tasarısı bir kez daha Ulusal Meclis'te.

Görüşmelerde bazı muhalif milletvekilleri, Müslümanları hedef alan tasarıya tepki gösterdi.

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi milletvekili Alexis Corbiere, tasarıyı savunan milletvekillerinin "karanlık arzuları" olduğunu söyledi. "Tasarıdan faydalanarak, milyonlarca Müslüman vatandaşımızı kırarak aşağılamayın" dedi.

Meclis'te ikinci kez görüşülüyor

Milletvekili Lamia El Aaraje ise Ulusal Meclis'te, ötekileştiren bir tasarının tartışıldığının altını çizdi.

Milletvekillerine, "Sizce laiklik adına, fanatizm ve köktendincilikle değil de bir dine karşı mı mücadele edilmeli?" sorusunu yöneltti.

"Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasa tasarısı, Fransız meclisinde ikinci kez görüşülüyor.

Tasarı, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden anneler ile 18 yaşından küçük kız çocuklarının başörtüsü takmalarını yasaklıyor.

Resmi spor müsabakalarında başörtüsü yasağı da tasarıda yer alıyor.

Yasa tasarısının temmuz ayı sonunda kabul edilmesi bekleniyor.