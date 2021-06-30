Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 01:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail 4 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne baskın düzenleyerek 4 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, polis, "güvenlik güçlerine havai fişek attıkları" gerekçesiyle Filistinli 4 genci gözaltına aldı.
Ramazan ayının başladığı 13 Nisan'dan bu yana Mescid-i Aksa ve çevresi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin saldırıları nedeniyle ciddi bir gerilim yaşanıyor.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti
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