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Dünya
AA 13.07.2023 15:12

Fransa'da 7 yıllık savunma bütçesini 413 milyar euroya çıkaran tasarı kabul edildi

Fransız Senatosu, ülkenin 2024-2030 dönemi savunma bütçesini 413 milyar euroya yükseltmeyi öngören tasarıyı kabul etti.

Fransa'da 7 yıllık savunma bütçesini 413 milyar euroya çıkaran tasarı kabul edildi

Senato Genel Kurulunda, gelecek 7 yıllık savunma bütçesinin yaklaşık 413 milyar euroya çıkarılmasını öngören tasarı 2. kez görüşüldü.

​​​​​​​Yasa tasarısı 17'ye karşı 313 oyla kabul edildi.

Daha önce hassas görevlerde yer alan Fransız askerlerinin veya eski askerlerin, yabancı devlet veya yabancı şirkete çalışmadan önce bunu Savunma Bakanlığına beyan etme zorunluluğunu kapsayan tasarı, Bakanlığın, söz konusu askerlerin bu işte çalışmalarına itiraz edebilme yetkisini içeriyor.

Kabul edilen tasarı kapsamında idari makamlar, bazı şirketlerden, ordu için stratejik önem taşıyan titanyum gibi malzemeler veya farklı bileşenler için stok oluşturmasını isteyebilecek.

Tasarı kapsamında, oylanan bütçenin bir bölümü ise ordunun modernleşmesi için kullanılacak.

Ulusal Meclis'te dün kabul edilen tasarı, görüşülmek üzere Senato'ya gönderilmişti.

Tasarı, Senato'da da onaylanmasıyla yasalaştı.

Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Fransa'da bir yasa tasarısının nihai olarak kabul edilmesi için Parlamentonun iki kanadı olan Ulusal Meclis ve Senato'dan onay alması gerekiyor.

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