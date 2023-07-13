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Dünya
AA 13.07.2023 14:33

OPEC'in petrol üretimi haziranda 91 bin varil arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), petrol üretimi haziranda bir önceki aya göre günlük 91 bin varil artışla 28 milyon 190 bin varile yükseldi.

OPEC'in petrol üretimi haziranda 91 bin varil arttı

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, üretimde en büyük artış İran ve Irak'ta görüldü. Günlük petrol üretimi İran'da 56 bin varil artışla 2 milyon 754 bin varile, Irak'ta 54 bin varil artarak 4 milyon 181 varile çıktı.

Grubun en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da petrol arzı geçen ay mayıs ayına göre günlük 22 bin varil yükselerek 9 milyon 998 bin varil oldu. Haziran ayında OPEC'in ham petrol üretiminin artmasına rağmen, dünyadaki toplam üretim içindeki payı yüzde 27,9'a geriledi.

Küresel petrol üretimi geçen ay günlük 600 bin varil artışla yaklaşık 101 milyon 200 bin varile ulaştı. Söz konusu dönemde, OPEC dışı ülkelerin üretimi günlük 73 milyon varile, OPEC üretimi ise 28 milyon 190 bin varile yükseldi.

Dünyadaki petrol sondaj kuyusu sayısı geçen ay 27 artarak 1884'e çıktı. OPEC ülkelerinde 1 sondaj kulesi kapatılırken, OPEC dışı ülkelerde 28 yeni sondaj kulesi üretime geçti.

Küresel petrol talebi artış öngörüsü yükseldi

Çin'den beklenen talep artışı sebebiyle OPEC, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü geçen ayın raporuna göre 100 bin varil artırdı. Böylece, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 400 bin varil artışla 102 milyon varile ulaşması bekleniyor.

Talebin OECD ülkelerinde geçen yıla göre günlük 60 bin varil artarak yaklaşık 46 milyon 10 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 2 milyon 370 bin varil artarak yaklaşık 55 milyon 990 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol talebinin 2024'te günlük 2 milyon 200 bin varil artarak 104 milyon 250 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

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