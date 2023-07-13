300 akademisyen tekne faciasından Atina'yı sorumlu tuttu

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 14 Haziran'da yaşanan tekne kazasında yüzlerce düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak, Yunan makamları suçlamaların hedefinde.

Bu kez, göç, iltica ve insan hakları hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmış 300 akademisyen faciadan Atina'yı sorumlu tutan bir mektup kaleme aldı.

Mektup, Yunanistan başbakanı Miçotakis'e, ilgili bakanlara, Avrupa Birliği sınır koruma birimi Frontex'e ve AB Komisyonuna gönderildi.

Mektupta, Atina'nın yasal olarak göçmenleri kurtarma yükümlülüğü olduğuna vurgu yapıldı.

"Risk altındaki göçmen gemisi Yunanistan'ın arama-kurtarma bölgesi içindeydi" denildi.

Mektupta, Yunan makamları tarafından uygulanan insanlık dışı geri itmelerin sonlandırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Frontex de eleştirilerin hedefinde

300 akademisyenin mektubunda, Frontex'e de eleştiri vardı.

Frontex'in gemiyi fark ettikten sonra yolcuların hayatlarını korumak için gerekli adımları atıp atmadığı konusunda bağımsız soruşturma talep edildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC de faciaya ilişkin yaptığı araştırmaların sonucunu paylaştı.

Tekneden sağ kurtulanlarla yapılan görüşmelere yer verilen haberde, hayatta kalan göçmenlerin Yunan sahil güvenlik birimleri tarafından susturulduğu ve korkutulduğu belirtildi.

Yunan sahil güvenliğinin, felaketten kurtulanlara Mısırlı insan kaçakçılarını suçlamaları için baskı yaptığı öne sürüldü.

