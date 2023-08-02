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Dünya
AA 02.08.2023 17:44

Fransa'da 7-13 Temmuz tarihlerinde aşırı sıcaklardan 80 kişi öldü

Fransa'da temmuz ayında kavurucu sıcaklar nedeniyle 7-13 Temmuz tarihlerinde, ilk belirlemelere göre 80 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da 7-13 Temmuz tarihlerinde aşırı sıcaklardan 80 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Ülke basınının Halk Sağlığı Kurumunun verilerine dayandırdığı haberlere göre, Fransa'da Auvergne-Rhone-Alpes, Bourgogne-Franche-Comte, Korsika, Grand-Est ve Provence-Alpes-Cote d'Azur bölgelerinde 7-13 Temmuz arasında etkili olan yaz sıcakları çok sayıda kişinin hayatına mal oldu.

Kavurucu sıcaklar küresel ısınmanın etkisiyle daha da artarken söz konusu bölgelerde bu tarih aralığında en az 80 kişi yaşamını yitirdi.

İstatistiki çalışmaların tamamlanmasının ardından bu süreçte yaşanan aşırı sıcaklara bağlı can kaybı sayısında artış kaydedilmesi öngörülüyor.

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