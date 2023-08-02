Filipinler'de düşen uçakta ölen 2 kişinin cesedine ulaşma çabaları sürüyor

Apayao'da düşen eğitim uçağındaki 2 kişinin öldüğünü belirten yetkililer, uçağın enkazının Filipinler Hava Kuvvetleri tarafından yerinin belirlendiğini ancak cesetlere henüz ulaşılamadığını kaydetti.

Apayao Afet ve Risk Yönetimi İdaresi Başkanı Joeffrey Borromeo, uçağın enkazının Luna kasabası yakınlarında bulunduğunu açıkladı.

Düşen uçakta, uçuş eğitmeni Edzel John Lumbao Tabuzo ve Hintli öğrencisi Anshum Rajkumar Konde'nin bulunduğu ifade edildi.

"Cessna 152" model eğitim uçağının dün kaybolduğu bildirilmişti.