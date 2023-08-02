Hindistan, Kamerun'da çocuk ölümlerine sebep olduğu şüphesiyle ilaç firmasının üretimini durdurdu

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kamerun'da 4 çocuğun ölümüyle ilişkilendirilen öksürük şurubu vakaları hakkında uyarıda bulunduğu ve konuya ilişkin bilgi talep ettiği aktarıldı.

Merkezi İlaç Standart Kontrol Organizasyonu (CDSCO) ve bölgedeki yetkililerin, Hindistan merkezli ilaç firması Riemann Labs'ı birlikte denetlediği belirtilen açıklamada, bulgulardan sonra yetkililerin firmanın ilaç üretimini durdurma kararı aldığı bildirildi.

Hindistan'da yerel basındaki haberlere göre, son aylarda Kamerun'da gerçekleşen çocuk ölümlerinin, Hindistan merkezli firmalarca üretilen öksürük şuruplarıyla ilişkilendirildiği kaydediliyor.

DSÖ, "Hindistan merkezli ilaç firmalarının ürettiği öksürük şuruplarının son dönemde bazı ülkelerde ölümlere yol açması hakkında" uyarılarda bulunmuştu.

Öksürük şurubu vakaları

Gambiya'da Ekim 2022'de en az 70 çocuğun, Hindistan'dan ülkeye ihraç edilen "Maiden Pharmaceuticals" şirketine ait öksürük şurubunu içtikten sonra hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Hindistan, 12 Ocak'ta, Özbekistan'da 20 çocuğun ölümüyle ilişkilendirilen öksürük şurubunun üreticisi Hint Marion Biotech firmasının lisansını askıya almıştı.

DSÖ'den 24 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın Maiden Pharmaceuticals ve Marion Biotech firmalarınca üretilen ve Gambiya ile Özbekistan'daki çocuk ölümleriyle ilişkilendirilen öksürük şurupları için belirli ürün uyarıları göndererek, söz konusu ilaçların raflardan kaldırılmasını istemişti.

Hint yetkililer, 23 Mayıs'ta, Özbekistan ve Gambiya'da çocukların hayatını kaybetmesine neden olan Hint menşeli bir öksürük şurubunun ihracatına yeni kurallar getirmişti. Bu kapsamda şuruptan alınacak örneklerin, laboratuvarlarda incelendikten sonra ihracı için başvuru yapılabileceği açıklanmıştı.