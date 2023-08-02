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Dünya
AA 02.08.2023 16:27

Afrika'dan Hindistan'a getirilen çitalardan biri daha öldü

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Kuno Ulusal Parkı'nda, Afrika'dan getirilen çitalardan dokuzuncusunun da öldüğü bildirildi.

Afrika'dan Hindistan'a getirilen çitalardan biri daha öldü
[Fotograf: AP]

Hindustan Times'ın haberine göre, park yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Dhatri" adlı dişi çitanın ölü bulunduğu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı aktarıldı.

Şubatta Afrika'dan getirilen 12 çitadan dokuzuncusunun da ölmesiyle şimdiye kadar 5 yetişkin ve 4 yavru çita ölmüş oldu.

Merkezi hükümet Kuno Ulusal Parkı'ndaki çitaların art arda ölmesine ilişkin dün yaptığı açıklamada, ölümlerin doğal nedenlerden kaynaklandığını bildirdi.

Eylül 2022'de 8 Namibya çitası getirilmişti

Dünyanın en hızlı kara hayvanı çitaların Hindistan'a yeniden adaptasyonunu hedefleyen "Çita Projesi" kapsamında 8 Namibya çitası, 17 Eylül 2022'de Kuno Ulusal Parkı'na getirilmişti. Proje kapsamında 18 Şubat'ta 12 Namibya çitası daha getirilmişti.

Çitalardan biri, martta 4 yavru dünyaya getirmişti.

Çitaların, aşırı avlanma ve habitat kaybı nedeniyle Hindistan'da tamamen yok olan tek büyük etobur olduğu belirtiliyor.

Ülkedeki son çitanın 1947'de Koriya bölgesinde öldüğü açıklanmış, çitaların neslinin tükendiği 1952'de ilan edilmişti.

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