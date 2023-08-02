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Dünya
AA 02.08.2023 15:53

Almanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan gemide 10 gündür süren yangın söndürüldü

Almanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan kargo gemisinde 24 Temmuz'da başlayan yangının söndürüldüğü bildirildi.

Almanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan gemide 10 gündür süren yangın söndürüldü

Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında "Fremantle Highway Flower" isimli kargo gemisinde 24 Temmuz'da çıkan yangın söndürüldü.

Yaklaşık 10 gündür süren ve elektrikli bir otomobilden çıktığı düşünülen yangının, büyük maddi hasara yol açtığı ifade edildi.

Almanya'nın Bremeverhaven kentinden Mısır'a doğru hareket eden kargo gemisinde, 25'i elektrikli olmak üzere, yaklaşık 3 bin otomobil bulunuyordu.

Yangının ardından gemideki otomobillerden sadece 800'ünün kullanılabilir halde olduğu belirtildi.

Yangında 1 kişi yaşamını yitirmiş, 22 mürettebat ise hafif yaralı olarak kurtarılmıştı.

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