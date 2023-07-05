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Dünya
AA 05.07.2023 17:16

Fransa'da 500'den fazla bölge şiddet olaylarına sahne oldu

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, ülkede genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından 500'den fazla bölgenin şiddet olaylarına sahne olduğunu belirtti.

Fransa'da 500'den fazla bölge şiddet olaylarına sahne oldu
[Fotograf: Reuters]

Veran, bakanlar kurulu toplantısı sonra basına yaptığı açıklamada, 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından 500'den fazla bölgede eylemler düzenlendiğini kaydetti.

Eylem düzenlenen bu bölgelerin şiddet olaylarına sahne olduğunu söyleyen Veran, bunların kabul ve tahammül edilemez olduğu yorumunda bulundu.

Hükümetin, adaletin tecelli etmesini ve düzenin yeniden tesis edilmesini istediğini vurgulayan Veran, cuma akşamından bu yana ülke genelinde 45 bin polisin görevlendirildiğini anımsatarak hükümetin, dijital ortamı dikkatle takip ettiğinin altını çizdi.​​​​​​​

Büyük çaplı sosyal medya platformlarının, Fransa'nın protestolara ilişkin bildirdiği içerikleri kaldırdığını aktaran Veran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gerekmesi halinde sosyal medyaya erişimin engellenebileceği yönündeki açıklamasına da açıklık getirdi. Veran, bu kapsamda bazı platformların konum bildirme gibi özelliklerinin askıya alınabileceğini kaydetti.

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Protestolarda 366 kişi tutuklandı

Eylemlerde gözaltına alınan kişilerden 366'sının tutuklandığını belirten Veran, gözaltına alınanlar arasında 18 yaş altı çocukların da olduğuna dikkati çekti.

Veran, gençliğin büyük bir kısmının yönünü kaybettiği değerlendirmesini yaparak, tahrip edilen her şeyin gecikmeden yeniden inşa edilmesi için Başbakan Elisabeth Borne'un genelge çıkardığını aktardı.

Macron ne demişti?

Macron, dün Elysee Sarayı'nda, 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından protestoların yaşandığı şehirlerin belediye başkanlarıyla bir araya gelmiş, burada yaptığı konuşmada, "İşler çığırından çıktığında, (sosyal medya ağlarına) erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız." ifadesini kullanmıştı.

Fransız Cumhurbaşkanı'nın bu ifadeleri muhalefetin tepkisine neden olmuştu.

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Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi, 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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