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Dünya
AA 05.07.2023 17:13

Kremlin: Ukrayna’nın Zaporijya'daki sabotaj tehdidi felaketle sonuçlanabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ukrayna’nın Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki sabotaj tehdidinin felaketle sonuçlanabileceğini” söyledi.

Kremlin: Ukrayna’nın Zaporijya'daki sabotaj tehdidi felaketle sonuçlanabilir
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Peskov, başkent Moskova’da Rusların kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Santraldeki durumu “oldukça gergin” olarak nitelendiren Peskov, “Kiev rejiminin sabotaj tehdidi gerçekten de büyük. Bunun sonuçları felaket olabilir.” dedi.

Kiev’in “hiçbir şeyden çekinmeyeceğini defalarda gösterdiğini” belirten Peskov, "Kısa bir süre önce Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin bombalanmasında da bunu gördük, korkunç sonuçlar doğurdu.” diye konuştu.

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Peskov, böyle bir tehdide karşı tüm önlemlerin alınmakta olduğunu kaydetti.

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