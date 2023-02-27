Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Batı Şeria'da devam özellikle Huvvara beldesinde kontrolden çıkan şiddet olaylarını büyük bir endişeyle izlediği belirtildi.

Bir kişinin ölümüne ve önemli yıkımlara neden olan Filistinli sivillere yönelik şiddettin kabul edilemez olduğu aktarılan açıklamada, "Fransa, özellikle işgalci güç olarak sorumluluğu kapsamında İsrail’i, Filistinli sivilleri korumaya ve bugün uygulanan şiddetin faillerini yargılamaya çağırdı." ifadesine yer verildi.

Fransa, tüm tarafları şiddeti kışkırtmaktan kaçınmaya ve gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmaya çağırdı.

Nablus'ta Filistinlilere saldırılar

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kenti, son günlerde İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimlerin yoğun şiddetine sahne oldu.

İsrail güçleri, 22 Şubat'ta Nablus'a düzenlediği baskında 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi de yaralamıştı.

Yahudi yerleşimciler de Nablus ve Nablus'a bağlı Huvvara ve Burin gibi bölgelerdeki Filistinlilere karşı taşlı, sopalı ve biber gazlı saldırılar, ev ve araç kundaklama, zeytinlik ve tarlalara zarar verme ve yağmalama gibi şiddet eylemlerinde bulunuyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Yahudi yerleşimciler 2022'de Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 849 saldırı gerçekleştirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.​​​​​​​