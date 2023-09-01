Fransa: Nijer'deki varlıklarımıza zarar verecek yeni gerilimlere karşılık vermeye hazırız

Fransa Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nijer'deki Fransız askerlerinin, bu ülkedeki Fransız askeri varlıklarına ve diplomatik misyonlarına zarar verecek "her türlü yeni gerilime karşılık vermeye hazır olduğu" belirtildi.

Nijer'deki askeri yönetim dün, 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiği ancak ülkeden ayrılmayan Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28 Ağustos'ta Paris'te 29. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Darbecilerin baskılarına rağmen Büyükelçimiz, Niamey'de kalacak" ifadesini kullanmıştı.