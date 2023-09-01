Darbenin son adresi Gabon

"Ben Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba. Buradaki insanlar beni ve ailemi alıkoyduğu için, dünyanın her yerindeki tüm dostlarımıza ses çıkarmaları için bir mesaj gönderiyorum"

Devrik Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, bu sözleriyle Gabon’da 56 yıldır devam eden ‘Bongo’ ailesinin iktidarının yıkıldığını duyurdu.

Ali Bongo Ondimba ülkeyi 42 yıl yöneten Omar Bongo'nun oğlu.

Omar Bongo, 2000’li yılların başında ülkesinin dış politikasını genişleterek İngiltere, Çin ve ABD ile yakın ilişkiler kurdu.



2009'da ölünce, yerine oğlu Ali Bongo geçti.

Ali Bongo 26 Ağustos'ta 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçildi.



Ancak seçime hile karıştığı gerekçesiyle bir grup asker yönetime el koyarak cumhurbaşkanını ev hapsine aldı.



Gabon'da yaşanan darbe Afrika ülkelerinin sıklıkla yaşadığı bir kader...



Öyle ki, Amerika'daki bir araştırmaya göre 1950'den 2021'e kadar, Afrika kıtasında 214 darbe yaşandı. 54 ülkenin 45'i en az bir kez darbe girişimine maruz kaldı.



Gabon da, Afrika’daki darbeler silsilesinin en son adresi oldu.

"Darbeler domino etkisi yarattı"

Afrika Uzmanı İbrahim Nassır, darbe sürecinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde başladığını, burada yaşanan darbenin domino etkisi yaratıp: Sudan,Çad, Mali, Burkina Faso ve son olarak Gabon’da bittiğini aktardı.

Nassır, bu ülkelerin ortak özelliğinin Fransız ülkesi olmasını ve rejimlerin halk gözünde itibarını kaybetmesinden dolayı olduğunu dile getirdi.

Atlantik okyanusuna kıyısı olan Gabon, zengin yer altı kaynaklarıyla birçok ülkenin çıkar çatışmasına sahne oluyor.

Gabon'un petrol ülkesi olması ve jeopolitik konumundan dolayı çatışmalara çokça sahne olduğunu ve olacağını aktaran Nassır, "ABD ve Fransa’nın orda askeri üsleri vardır. Çin ticari anlamda ülkenin en büyük partneridir. Dolayısıyla Çin’in, Rusya’nın, ABD, Fransa ve İngiltere’nin orada bulunması bu ülkede uluslararası rekabet oluşmasına neden oldu" dedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC üyesi olan Gabon 2 milyar varil petrol rezerviyle dünyanın önemli petrol üreticisi konumunda.



Darbenin petrol fiyatlarını etkileyebileceği belirtiliyor.

Gabon’un, OPEC üyesi olmasından dolayı uluslararası enerji piyasasında dalgalanmalara sebep olacaktır kesinlikle. Sebebiyse OPEC ülkeleriyle arasındaki rekabeti arttıracak dolayısıyla petrol ticareti ve petrol uluslararası arenadaki fiyatlarını arttıracağını düşünebiliriz. İbrahim Nassır Afrika Uzmanı

Zengin yeraltı kaynaklarına karşılık; halkları açlık ve fakirlikle boğuşan ülkeler...

Yolsuzluk ve kronikleşen sömürgecilik, kara kıta halkının tepkisini artırıyor. Askerler de bu tepkiyi darbe için kullanıyor.

Afrika’da birçok ülkede darbe riski bulunuyor.