Fransa Nael'i öldüren polisin ailesi için toplanan 1,6 milyon euroyu tartışıyor

Aşırı sağcı Eric Zemmour'un eski sözcüsü Jean Messiha tarafından "Gofundme" platformundan Nael'i öldüren polis memurunun ailesine destek için başlatılan ve dün gece sonlanan bağış kampanyasının yasal olup olmadığı tartışılıyor.

Dün gece itibarıyla 1 milyon 636 bin 220 euroya ulaşan "Nanterre polisinin ailesine destek" başlıklı kampanyaya 5 günden kısa sürede yaklaşık 45 bin kişi katıldı.

Sol çevreler bağış kampanyasını "yakışıksız" olarak nitelerken, milletvekilleri Arthur Delaporte ve Mathilde Panot ise kampanya hakkında "nefret, şiddet ya da ayırımcılığa teşvik" suçundan yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.

Başbakan Elisabeth Borne da kampanyanın yasal olup olmadığına hükümetin değil mahkemelerin karar vermesi gerektiğini belirtti.

Polis, suçlu bulunursa ailesi parayı iade etmek zorunda kalabilir

Nael'in ailesinin avukatı Yassine Bouzrou, kamuoyunda "utanç fonu" olarak nitelendirilen kampanyayı başlatan Messiha hakkında "organize dolandırıcılık" suçlamasıyla şikayette bulundu.

Messiha da Nael'in ailesi hakkında, kampanyaya bağış yapan kişilere iftira attıkları suçlamasıyla şikayette bulunacağını duyurdu.

Öte yandan Nael'in ailesine destek için toplanan rakam dün gece itibarıyla 400 bin euroya ulaştı.

Messiha, bağış kampanyasını ilk önce "Leetchi" isimli bir platformda başlatmış ancak platform kampanyayı kısa sürede askıya almıştı.

Hukukçular arasında da kampanyanın yasa dışı olup olmadığı konusunda farklı görüşler bulunuyor.

Bazılarına göre kampanyayı "yasa dışı bir bağış" olarak değerlendirmek için hiçbir neden bulunmazken bazıları da kamu düzenini bozma riski varsa bağışın kullanımının yasaklanabileceğini savunuyor.

Nael'i öldüren polis memurunun hüküm giymesi durumunda da ailesinin, toplanan bağışı geri ödemek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

- Fransa'daki protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.