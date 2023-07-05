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Dünya
AA 05.07.2023 21:55

İspanya'da 2022'de nefret suçlarında yüzde 3,2 artış oldu

İspanya'da 2022'de bir yıl öncesine göre yüzde 3,2 artışla 1869 nefret suçu işlendiği bildirildi.

İspanya'da 2022'de nefret suçlarında yüzde 3,2 artış oldu
[Fotograf: Reuters]

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, "2022-2024 Nefret Suçlarına Karşı Mücadelede 2. Eylem Planı"nı bugün basına tanıttı.

Açıklanan 2022 istatistiklerine göre, her 10 nefret suçundan yaklaşık 4'üne denk 755'ini ırkçılık ve yabancı düşmanlığı oluşturdu.

Geçen yıl, bir yıl öncesine göre yüzde 3,2 artışla 1869 nefret suçu işlenirken nefret suçlarında en büyük artışın ise yüzde 76,6 ile cinsiyet ayrımcılığına dayalı olduğu bilgisi paylaşıldı.

İspanyol polisinin geçen yıl 838 kişiyi nefret suçlarından soruşturduğu veya gözaltına aldığı açıklanırken, nefret suçuna en çok maruz kalan yabancı vatandaşların Faslılar, Kolombiyalılar ve Senegalliler olduğu kaydedildi.

Nefret suçlarının "insanların özgürlük ve onur ilkelerine yönelik doğrudan bir saldırı" olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Marlaska, "Nefret suçlarına karşı hareket etmek, farklı insanlardan oluşan çok kültürlü bir toplumun bir arada yaşamasını geliştirmeye ve bunun doğrudan bir sonucu olarak daha iyi bir toplumda yaşamamıza yardımcı olur." dedi.

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