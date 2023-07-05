Açık 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.07.2023 21:02

BM: Sudan'da yerinden edilen kişi sayısı 2,8 milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler, Sudan'da çatışmaların başlangıcından bu yana 2,8 milyon kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

BM: Sudan'da yerinden edilen kişi sayısı 2,8 milyona ulaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'da çatışmanın başladığı 15 Nisan'dan bu yana derledikleri verileri paylaştı.

Yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da son 11 haftada 15 insani yardım çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi.

Sudan'da 2,8 milyon insanın yerinden edildiğine işaret edilen açıklamada, 2,2 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiği, 615 bin kişinin ise komşu ülkelere geçiş yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, tüm zorluklara rağmen 2,5 milyondan fazla insana hayat kurtarıcı yardım ulaştırıldığı ifade edildi.

Yerel yetkililerden edinilen bilgiye göre, Sudan'daki can kaybının 1133'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 11 bin 796 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, Kurban Bayramı'nın ilk günü için ateşkes ilan etmişti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Sudan
Sıradaki Haber
ABD'de 4 Temmuz kutlamaları haftasında silahlı saldırılarda 15 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:44
ABD'de 4 Temmuz kutlamaları haftasında silahlı saldırılarda 15 kişi öldü
21:58
Ubinas Yanardağı patladı: 5 bin 500 metre lav ve kül püskürttü
20:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
20:21
Bakan Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile görüştü
20:17
Başbağlar Şehitleri Erzincan'da dualarla anıldı
20:33
Başbağlar'da katledilen 33 sivil İstanbul'da anıldı
Şanzelize'de turistlerin yerini demir bariyerler aldı
Şanzelize'de turistlerin yerini demir bariyerler aldı
FOTO FOKUS
Ubinas Yanardağı patladı: 5 bin 500 metre lav ve kül püskürttü
Ubinas Yanardağı patladı: 5 bin 500 metre lav ve kül püskürttü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ