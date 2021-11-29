Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, göç konusunda düzenlenen toplantının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, Manş Denizi'nin kıyısındaki Calais ve Dunkerque kentlerinde bulunan düzensiz göçmenlerin sadece yüzde 5'inin Fransa'da kalmak istediğini, yüzde 95'inin ise İngiltere'ye gitmek istediğini açıkladı.

Görevli polislerin sayısı ikiye katlanacak

Manş Denizi'nde yeni "dramların" yaşanmasını engellemek için insan kaçakçılarıyla mücadeleyi güçlendirileceklerini söyleyen Darmanin, bunun için görev yapan polislerin sayısının ikiye katlanacağını duyurdu.

Darmanin, AB ile İngiltere arasında yeni göç anlaşmasının yapılması gerektiğini vurguladı.



"Deniz yoluyla gelen göçmenlerin geri itilmesi kabul edilemez"

Düzensiz göçmenler için İngiltere'ye yasal şekilde göç etmenin imkanlarının bulunması gerektiğini söyleyen Darmanin, İngiltere'nin deniz yoluyla gelen düzensiz göçmenleri "geri itmesinin" kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Darmanin, Fransa Başbakanı Jean Castex'ın İngiltere'ye yeni göç anlaşması teklifini içeren mektup göndereceğini açıkladı.

İngiltere ile AB arasında "dengeli" ve tüm sorunlara çözüm sağlayan anlaşma istediklerini vurgulayan Darmanin, Fransa'ya iltica talebinde bulunanların sayısının 150 bin, İngiltere'ye talepte bulunanların ise 30 bin olduğunu söyledi.

İngiltere'yi sorumluluklarını yerine getirmemekle suçlayan Darmanin, Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'e ait 1 uçağın ve Fransa'ya ait 2 helikopterin Manş Denizi üzerinde hava gözetimi yapmak için devreye gireceğinin bilgisini verdi.

Fransa ile İngiltere arasındaki "göç krizi"

Manş Denizi'nde en az 27 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan göç krizi, Fransa ile İngiltere arasında gerginliğe neden oldu.

Darmanin, dün yaptığı açıklamada, göç sorununda İngiltere'ye "sorumluluklarını üstlenme" çağrısında bulunarak, "İngiltere, Avrupa Birliğinden (AB) ayrıldı ama dünyadan ayrılmadı. İngiltere'nin iltica talebinde bulunan göçmenlere girişi sağlaması gerekiyor" demişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un kendisine yazdığı mektubu Twitter'dan paylaşmasına tepki göstererek, İngiltere'yi, düzensiz göç konusunu ciddiyetle ele almamakla suçlamıştı.