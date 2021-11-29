Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 23:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çin'de donmuş göle düşen çocuğu üniversite öğrencileri kurtardı
Çin'de donmuş bir göle düşen dokuz yaşındaki kızın imdadına üniversiteli 3 genç yetişti. Soğuk suyun içinde zor anlar yaşayan gençler, gölün yüzeyindeki buzları kırarak küçük kızı kurtardı.
Çin'in Gansu eyaletinde buz tutan göle düşen 9 yaşındaki kız, çevrede bulunan 3 üniversite öğrencisi tarafından kurtarıldı.
Çin'in Gansu eyaletine bağlı Zhangye kentinde 9 yaşındaki bir kız çocuğu, buz tutmuş gölün üzerinde patenle kaydığı sırada buzun kırılması sonucu suya düştü.
Gölün yakınından geçen 3 üniversite öğrencisi kızı kurtarmak için hemen göle atlarken diğer bir öğrenci ise çevrede bulduğu şerit ve sopa yardımı ile kızın gölden çıkarılmasına yardım etti.
Etiketler: Çin
Son Haberler
- 01:28
- 00:35
- 00:27
- 00:37
- 23:57
Sıradaki Haber
Frontex'in operasyonları belgelendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz