Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa, Filistin’e destek gösterilerine izin vermiyor
[Fotoğraflar: AA Arşiv]
Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Kudüs’teki gerginlikle ilgili gösterilerin yasaklanması talimatını verdiğini duyurdu.
Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, polis müdürlüğüne, başkent Paris’te cumartesi günü düzenlenmesi planlanan Ortadoğu'daki gerginlikle ilgili gösterilerin yasaklamasını talimatı verdiğini belirtti.
2014’teki gösterilerde kamu düzenine ciddi tehdit oluştuğunu ifade eden Darmanin, polis müdürlükleri ve valiliklere tetikte ve sert olmaları talimatı verildiğini kaydetti.
Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve insan hakları derneği, cumartesi günü geniş katılımlı Filistin’e destek gösterisi yapmayı planlıyordu.
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Etiketler: Filistin Devleti Fransa Gazze İsrail
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