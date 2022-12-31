Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 01:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa Çin'den gelen yolculara COVID-19 testi zorunluluğu getiriyor
Fransa'nın Çin'den gelen yolculara, negatif COVID-19 test sonucu ibraz etme zorunluluğu getireceği belirtildi.
Fransız BFMTV'nin haberine göre, hükümet Çin'de COVID-19 vakalarının artması üzerine bu ülkeden gelenleri kapsayacak bazı önlemleri uygulamaya koyma kararı aldı.
Çin'den gelen yolculara, uçağa binmeden en fazla 48 saat önce yapılmış ve negatif Kovid-19 testi sonucu gösterme zorunluluğu getirilirken, Fransa tarafından 1 Ocak'tan itibaren rastgele yapılacak testlerde pozitif çıkanlar zorunlu karantinaya alınacak.
Bu ülkeden gelen yolculara ayrıca maske zorunluluğu da uygulanacak.
Kısıtlamaların uygulamasına ilişkin kararname ise gelecek günlerde yayımlanacak.
Fransız hükümeti, bağışıklık sistemi zayıf olanlar başta olmak üzere Çin'e seyahat etmeyi planlayanlara seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu.
Etiketler: Fransa Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Çin
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