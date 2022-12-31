Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus'ta OHAL bir ay daha uzatıldı
[Fotograf: AA]
Tunus'ta 2015 yılında terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü halin 30 Ocak 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.
Tunus'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, 31 Aralık'ta sona erecek olan olağanüstü hal (OHAL) 30 Ocak 2023'e kadar uzatıldı.
Tunus'ta OHAL son olarak 18 Şubat 2022’de, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından yıl sonuna kadar uzatılmıştı.
Tunus'ta 2015'ten bu yana OHAL uygulanıyor
Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü halin, sonraki süreçte birçok kez uzatılmasına karar verilmişti.
Uygulama, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine "toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı, mahkeme izni olmaksızın arama emri ve basını denetleme" gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.
Etiketler: OHAL Olağanüstü Hal Tunus
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