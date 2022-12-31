İngiltere'nin Manchester United Kulübü ile sözleşmesi feshedilen 37 yaşındaki Ronaldo, profesyonel kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü ile anılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, sonunda imzayı attı.

Al Nassr, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Suudi Arabistan merkezli Al Riyadh'ın haberine göre; süper golcü 2 yıl için 200 milyon Euro alacak.

Lyon ve Roma'nın eski teknik direktörü Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Nassr, Suudi Arabistan Pro League'inde on maç sonunda ikinci sırada bulunuyor.

Al Nasrr'da Arsenal'in eski kalecisi David Ospina'nın yanısıra Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ve Brazilyalı Anderson Talisca da forma giyiyor.