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Dünya
AA 30.01.2025 17:23

Fransa Çad’daki son askeri üssünü orduya devretti

Fransa, son askeri üssünü de Çad ordusuna devrederek ülkedeki askeri varlığına tamamen son verdi.

Fransa Çad’daki son askeri üssünü orduya devretti
[Fotograf: AFP]

Çad Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çad’ın başkenti Encemine’de bulunan Adji Kossei Üssü’nün kontrolü Fransız askerlerinden devralındı.

Açıklamada, "Adji Kossei Üssü’nün devralınması, Fransız güçlerinin Çad’daki varlığının tamamen sona ermesini sağlamıştır. Bu devir teslim, üst düzey yetkililerin iradesine, özellikle Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno ve Çad halkının taleplerine uygun şekilde gerçekleştirilmiştir." denildi.

Çad hükümeti, 28 Kasım 2024'te Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.

Ardından Fransız savaş uçakları ve askeri birliklerinin ülkeyi terk etmeye başladığı belirtilmişti.

Fransız askerlerinin konuşlu olduğu Faya Askeri Üssü 26 Aralık 2024'te, Abeche Askeri Üssü ise 12 Ocak’ta Çad ordusuna teslim edilmişti.

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